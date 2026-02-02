Questa notte la stazione di Arezzo sull’autostrada A1 è stata chiusa per tre notti di fila. Gli automobilisti che devono passare di lì devono usare percorsi alternativi, perché i lavori di manutenzione impediscono l’accesso. La chiusura si ripete anche nelle prossime notti, creando disagi e code lungo le strade vicine.

-dalle 22:00 di stasera, lunedì 2, alle 6:00 di martedì 3 febbraio 2026, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma; -nelle due notti di martedì 3 e mercoledì 4 febbraio, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Firenze: Valdarno; in uscita per chi proviene da Roma: Monte San Savino.

Firenzepost.it - Autostrada A1: stazione di Arezzo chiusa per tre notti

