Aceto Balsamico torna il Gran Premio dei Campioni

Il Comitato Maranello Tipico annuncia la diciassettesima edizione del

Il Comitato Maranello Tipico organizza la diciasettesima edizione del "Gran Premio dell'Aceto Balsamico Tradizionale Città di Maranello", concorso fra produttori di Aceto Balsamico Tradizionale. Tutti i possessori di acetaie sono invitati a partecipare con uno o più campioni con il loro aceto.

"L’aceto balsamico è Cultura". Esulta il campione Razzoli: "Grande opportunità per tutti"
L'aceto balsamico, simbolo della cucina italiana, viene celebrato come patrimonio culturale dall'UNESCO. Razzoli sottolinea l'importanza di questa affermazione, considerandola un'opportunità per valorizzare le tradizioni e la storia secolare che rendono questa eccellenza unica al mondo.

