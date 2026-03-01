Auto finisce in una scarpata sotto il castello di Montorio | quattro persone ferite

Nel primo pomeriggio di domenica, un'auto è finita in una scarpata vicino al castello di Montorio. Quattro persone sono state immediatamente trasportate in ospedale per le ferite riportate nell'incidente. L'episodio si è verificato nella zona e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Non si registrano altre persone coinvolte o danni a proprietà pubbliche o private.

Quattro persone sono state trasportate in ospedale nel primo pomeriggio di domenica, per un incidente stradale avvenuto nella zona di Montorio, che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Erano circa le ore 13 quando un'auto con a bordo quattro occupanti è precipitata in un dirupo, mentre.