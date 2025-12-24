Paura a Nusco auto precipita in una scarpata | due persone ferite

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di forte apprensione nella giornata di vigilia a Nusco, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in una scarpata in località Campo. L’incidente si è verificato nelle ultime ore nell’area nota come Zona Campo, rendendo necessario un articolato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

