Paura a Nusco auto precipita in una scarpata | due persone ferite
Momenti di forte apprensione nella giornata di vigilia a Nusco, dove un’autovettura con a bordo due persone è precipitata in una scarpata in località Campo. L’incidente si è verificato nelle ultime ore nell’area nota come Zona Campo, rendendo necessario un articolato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Paura sulla complanare: auto finisce ribaltata nella scarpata, due donne ferite
Leggi anche: Auto precipita nella scarpata, alba di paura per due ragazze
Auto precipita per 20 metri alle Cesane: paura a Urbino - Pesaro, 4 dicembre 2025 – È finita in una scarpata di circa venti metri l’auto che, poco dopo le 18 di ieri, ha fatto scattare l’allarme in località Cesane, a Urbino. ilrestodelcarlino.it
Paura a Gallicano: auto si ribalta e precipita per otto metri - 15, una squadra dei vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, è intervenuta in via per Cardoso a Gallicano in ... msn.com
NUSCO (AV) – Scossa di terremoto di magnitudo ML 1.9 registrata ieri alle 23:39, con epicentro localizzato 2 chilometri a sud-est di Nusco, in provincia di Avellino, profondità 13 km. Nessun danno segnalato. Fonte: INGV. - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.