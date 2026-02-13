Un giardino al posto delle baracche lavori quasi finiti in via Macello Vecchio

A Milano, in via Macello Vecchio, i lavori per trasformare il giardino in un’area verde sono quasi completati, sostituendo le vecchie baracche che da anni occupavano lo spazio. La ristrutturazione, iniziata lo scorso mese, mira a riqualificare un’area che per troppo tempo era rimasta nel degrado, e questa volta i lavori stanno rispettando i tempi previsti. Un dettaglio che distingue questa opera dagli altri interventi è la presenza di panchine in legno e piante autoctone, che già oggi rendono il luogo più accogliente per i residenti.

Il punto sui progetti di riqualificazione legati al risanamento. Entro il mese la gara per il completamento dell'anfiteatro di Camaro Sant'Antonio e il progetto di bonifica di Parco Magnolia Non solo sbaraccamento. Il risanamento in città passa anche dalle opere di riqualificazione di intere aree cittadine, da decenni preda di degrado e abbandono. Il punto della struttura commissariale guidata dal presidente della Regione Renato Schifani ed i cui uffici sono diretti dal sub commissario Santi Trovato, riguarda proprio i tanti progetti in corso per rilanciare la città attraverso zone verdi e strutture a scopo sociale.