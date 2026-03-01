Il ministro della Difesa britannico ha dichiarato che due missili provenienti dall'Iran sono stati lanciati in direzione di Cipro. Londra ha emesso un'allerta per le basi militari britanniche sull'isola, anche se il governo locale ha negato che ci siano state minacce o attacchi concreti. La notizia viene riferita senza ulteriori dettagli sui danni o sulle conseguenze immediate.

Missili iraniani su Cipro. A rivelarlo è il ministro della Difesa britannico John Healey che ha parlato di due missili provenienti dall'Iran lanciati in direzione di Cipro, dove si trovano le basi militari del Regno Unito. «Siamo abbastanza sicuri che non avessero come obiettivo le nostre basi», ha affermato John Healey. Ma ha aggiunto che «ciò dimostra quanto indiscriminata» sia la rappresaglia iraniana. Secondo quanto riferito dall'emittente israeliana Channel 12, i due missili lanciati verso Cipro sono caduti in mare. «In relazione alle dichiarazioni e alle notizie dei media che fanno riferimento al lancio di missili in direzione di Cipro, si chiarisce che non è così e non vi è alcuna indicazione che si sia verificata una minaccia per il Paese. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Cipro sotto attacco dei missili iraniani, Londra: «Allerta per le basi militari Gb». Il governo locale nega

