attacco iran a milano un minuto di silenzio per le vittime della repressione

A Milano si è svolto un minuto di silenzio per ricordare le persone uccise dalla repressione in Iran. La manifestazione si è tenuta in piazza e ha visto la partecipazione di cittadini inginocchiati in segno di rispetto. L’evento è stato organizzato per commemorare le vittime del regime degli Ayatollah e si è svolto senza interventi pubblici o discorsi.

(LaPresse) Un minuto di raccoglimento, in silenzio e inginocchiati per ricordare le vittime del regime degli Ayatollah. Così i manifestanti, che domenica pomeriggio si sono radunati festanti davanti al consolato generale della Repubblica Islamica di Iran, hanno ricordato, con in mano foto dei parenti uccisi e fiori, i tanti giovani che hanno perso la vita nel corso della repressione, gli arresti di massa e le torture inflitte per le proteste, scoppiate a fine 2025 e che sono degenerate in manifestazioni antigovernative.

Milano: candele per le vittime della repressione davanti a consolato IranI manifestanti che dal primo pomeriggio sono davanti al consolato iraniano di Milano hanno creato un piccolo altare con delle candele disposte a...

A scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di Crans-MontanaIl 7 gennaio in tutta Italia, e dunque anche a Pescara e in tutto l'Abruzzo, il ritrono tra i banchi sarà all'insegna del cordoglio e la riflessione.

