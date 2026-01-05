a scuola si torna con un minuto di silenzio per ricordare le giovani vittime della tragedia di crans montana

In occasione del ritorno a scuola, è stato osservato un minuto di silenzio per ricordare le 40 vittime della tragedia di Crans-Montana, avvenuta la notte di Capodanno. Questo momento di riflessione coinvolge studenti e personale scolastico, rendendo omaggio alle giovani vite perse in Svizzera. Un gesto di solidarietà e memoria, che sottolinea l'importanza di ricordare e rispettare le vittime di eventi tragici.

Un minuto di silenzio per ricordare le 40 vittime della tragedia avvenuta la notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. E’ con questo gesto che mercoledì 7 gennaio gli studenti di tutto il Paese torneranno tra i banchi e lo faranno quindi anche quelli di tutte le scuole di Pescara e. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

