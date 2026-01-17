Milano | candele per le vittime della repressione davanti a consolato Iran

A Milano, alcuni manifestanti hanno acceso candele davanti al consolato iraniano, formando un cuore con la scritta “Iran” e le foto delle vittime della repressione del regime islamico. L’atto, iniziato nel primo pomeriggio, mira a sensibilizzare sull’argomento e a ricordare le persone colpite dalle violenze in Iran. La manifestazione si svolge in modo pacifico, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla situazione politica nel paese.

I manifestanti che dal primo pomeriggio sono davanti al consolato iraniano di Milano hanno creato un piccolo altare con delle candele disposte a forma di cuore con dentro la scritta " Iran " e le foto delle vittime della repressione del regime islamico, sulle transenne di fronte alla sede diplomatica. "Il massacro dei ragazzi" recita un cartello mentre i manifestanti urlano "Non abbiate paura perché siamo tutti uniti", scandendo poi, con un minuto di silenzio la conclusione della manifestazione.

