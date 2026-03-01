Attacco in Iran | morta la nipote di Khamenei condanna del Movimento Indipendenza

In Iran, durante i recenti bombardamenti a Teheran, è stata uccisa la nipote di Ayatollah Khamenei, secondo le fonti ufficiali. Tra le vittime ci sono anche altri membri della famiglia della Guida Suprema, tra cui una figlia e un genero. Il Movimento Indipendenza ha condannato l’attacco. La notizia è stata confermata dalle agenzie di stampa iraniane.

Teheran. Le agenzie di stampa iraniane confermano che nei recenti bombardamenti contro obiettivi a Teheran è stata uccisa la nipote di Ayatollah Ali Khamenei, insieme ad altri membri della famiglia della Guida Suprema, tra cui figlia e genero. La bambina aveva circa 14 mesi. La notizia, diffusa dalle fonti interne alla famiglia, ha provocato sconcerto internazionale e acceso il dibattito sulle conseguenze civili dei raid militari. Su Facebook, Marco Pelagatti, esponente del Movimento Indipendenza, ha commentato: “Zahra Mohammadi Golpayegani, nipote dell’Imam Khamenei, assassinata dalle bombe democratiche insieme al resto della famiglia. 14 mesi. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Attacco in Iran: morta la nipote di Khamenei, condanna del Movimento Indipendenza Pechino contro gli attacchi all’Iran: violazione del Diritto Internazionale. Putin condanna l’assassinio di KhameneiIl governo cinese ha espresso forte preoccupazione per gli attacchi contro l’Iran, definiti inaccettabili, soprattutto mentre sono in corso negoziati... Guerra in Iran: morte di Khamenei confermata nella notte dalla Tv di Teheran. Uccisi anche genero, figlia e nipoteTEHERAN – La tv di Stato iraniana ha confermato, nella notte di oggi primo marzo 2026, la morte di Ali Khamenei, Guida suprema dell’Iran.