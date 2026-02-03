Tutto finito Guerra attacco massiccio nella notte | droni e missili sulle città

La città di Kharkiv ha vissuto una notte di fuoco. Dopo ore di attacchi con droni e missili balistici, le sirene hanno svegliato i residenti più volte. Le esplosioni hanno scosso le strade e i palazzi, mentre le forze di sicurezza cercano di contenere i danni. La situazione resta critica e le autorità non hanno ancora fatto sapere quando torneranno la calma e la normalità.

La città di Kharkiv è stata colpita da un attacco notturno durato oltre tre ore, caratterizzato da lanci ripetuti di missili balistici e dall’impiego di droni. Le sirene d’allarme hanno accompagnato per tutta la notte le esplosioni, segnalate in più aree urbane. Il sindaco Igor Terekhov ha riferito che i raid hanno interessato in particolare le infrastrutture energetiche, considerate un obiettivo strategico per l’impatto immediato sulla fornitura di servizi essenziali. Secondo le autorità locali e le testimonianze raccolte sul posto, l’azione si è sviluppata in modo continuativo e coordinato, con più ondate successive. 🔗 Leggi su Tvzap.it

