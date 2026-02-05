maltempo massima allerta sotto osservazione fiumi e frane infiltrazioni in una palestra

La pioggia continua da giorni in tutta la Valdicecina, creando problemi alle persone e alle strutture. Diversi fiumi sono sotto osservazione, mentre le frane preoccupano i sindaci. Intanto, in una palestra si sono verificati infiltrazioni che hanno reso necessario l’intervento dei tecnici. La situazione resta critica e in evoluzione.

VALDICECINA La pioggia che cade incessante da giorni lascia l’intera Valdicecina con il fiato sospeso. Lo sanno bene i sindaci dei territori più colpiti come Montecatini e Pomarance. Graziano Pacini si rivolge ai propri cittadini con l’invito alla prudenza. "Le continue piogge che stanno interessando il nostro Comune – scrive – hanno costretto ad una nuova chiusura degli attraversamenti su Pavone, Cornia e Possera. Si raccomanda la massima prudenza". In particolare non sono transitabili i torrenti in queste zone: Pavone tra San Dalmazio e Montecastelli, Cornia sotto Lustignano e Possera in prossimità delle pompe Asa di Puretta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

