Attacco all' Iran | a Roma innalzata sicurezza per il Ghetto obiettivi sensibili e ambasciate

A Roma, dalle prime ore di questa mattina, le forze di sicurezza sono state rafforzate nel Ghetto ebraico, negli obiettivi sensibili e nelle ambasciate a seguito di un attacco all'Iran. Le autorità hanno adottato misure straordinarie per garantire la sicurezza, con pattuglie e controlli più stringenti in diverse zone della città. Nessuna comunicazione ufficiale ha ancora chiarito i dettagli delle operazioni o delle cause dell’attacco.

Attacco all'Iran. Sono stati innalzati dalle prime ore di questa mattina dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti i livelli di sicurezza a Roma per il Ghetto ebraico, gli obiettivi sensibili e le ambasciate. È stata implementata anche l'attività informativa da parte della Digos. Dopo le esplosioni a Teheran e in altre città, in Israele intanto è stato dichiarato lo stato d'emergenza e sono stati sospesi i voli civili. Per quanto concerne gli obiettivi sensibili di Roma - in attesa delle dichiarazioni ufficiali del ministro dell'Interno - da quanto si appare l'innalzamento delle misure di sicurezza riguarda anche le manifestazioni, dove in virtù di quanto sta accadendo in Iran ci potrebbero essere maggiori adesioni con conseguenti criticità dell'ordine pubblico. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Innalzata a Roma la sicurezza sulle ambasciate e al GhettoAGI - "In questo momento particolarmente difficile, l'Italia rinnova la propria vicinanza alla popolazione civile iraniana che con coraggio continua...

Natale a Roma, il piano sicurezza: ghetto osservato speciale. Attenzione su mercatini e cerimonie religioseAttenzione massima a Roma dopo l'attentato che domenica 14 dicembre ha colpito Sidney, a Bondi Beach, in Australia, dove sono morte 15 persone e...

Tutto quello che riguarda Iran.

Temi più discussi: Tutto pronto per l'attacco Usa all'Iran, tra forze dispiegate e attesa delle decisioni di Trump; Attacco all'Iran oppure no? Le tre opzioni di Washington; Imminente conflitto Usa-Israele contro l’Iran. Axios: rischio guerra su larga scala; Attacco all'Iran, come reagirà Teheran? Dalla guerra civile al cambio di governo: cosa accade ora.

Medio Oriente in fiamme: l’Iran risponde colpendo obiettivi Usa in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati Arabi. Esplosioni anche a RiadAttacco iraniano alle basi americane in Qatar, Bahrein, Kuwait ed Emirati in risposta all'offensiva israeliano-americana ... ilfattoquotidiano.it

Attacco di Stati Uniti e Israele all’Iran, da Trump a Meloni: tutte le reazioniGli Stati Uniti e Israele hanno lanciato un nuovo attacco contro l’Iran, dopo la ‘guerra dei 12 giorni’ combattuta lo scorso giugno. Diverse esplosioni sono state udite a Teheran e in diverse altre ci ... tg24.sky.it

Tajani: In Iran “non sarà una guerra lampo, durerà giorni e giorni” - facebook.com facebook

Guerra Iran, il generale Tricarico: «Nessuno può permettersi un conflitto a distanza di lunga durata» x.com