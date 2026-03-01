Attacco all’Iran l’aereo di Stato israeliano ‘Wing of Zion’ è stato trasferito all’aeroporto di Berlino

Un aereo di Stato israeliano, chiamato ‘Wing of Zion’, è stato spostato all’aeroporto di Berlino-Brandeburgo ‘Willy Brandt’. La notizia è stata diffusa dall’agenzia di stampa tedesca Dpa. L’aereo, fino a poco prima, si trovava in un’altra località, ma ora si trova nel terminal di Berlino. La decisione di trasferirlo è stata comunicata senza ulteriori dettagli.

L'aereo di Stato israeliano è stato trasferito all'Aeroporto di Berlino-Brandeburgo 'Willy Brandt', secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa tedesca Dpa. Nelle immagini si vede l'aereo parcheggiato sulla pista, dopo essere partito da Israele sabato pomeriggio. 'Wing of Zion' è un Boeing 767 attrezzato per viaggi ufficiali del governo, al servizio sia del presidente sia del primo ministro.

Wing of Zion, «l'Air Force One israeliano» in volo sul Mediterraneo, le strane manovre a cerchio: cosa sta succedendo?Un Boeing 767-338ER dell'Aeronautica Militare israeliana, noto con il soprannome "Wing of Zion", è partito dall'area di Beersheba e ha operato al...

Attacco all'Iran, Khamenei è stato ucciso: a Teheran la gente applaude. La Repubblica islamica: «40 giorni di lutto». Colpito l'aeroporto di DubaiLa tensione tra Teheran e l’area del Golfo si è improvvisamente alzata dopo l’attacco statunitense e israeliano contro obiettivi iraniani , con la...

