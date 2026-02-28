Wing of Zion l' Air Force One israeliano in volo sul Mediterraneo le strane manovre a cerchio | cosa sta succedendo?

Un Boeing 767-338ER dell'Aeronautica Militare israeliana, noto con il soprannome "Wing of Zion", è partito dall'area di Beersheba e ha operato al largo del Mediterraneo con il nominativo di chiamata OMM011, precedentemente mai registrato. Come riportano Itamilradar e i tracciamento di Flightradar24 l'aereo ha eseguito un circuito di attesa a ovest di Israele. La tempistica, successiva agli attacchi missilistici e di droni iraniani contro il territorio israeliano, conferisce a questo volo un'immediata rilevanza strategica. "Wing of Zion" non è una designazione di flotta, ma il soprannome comunemente usato per l'aereo da trasporto statale israeliano, paragonabile per il suo ruolo simbolico all'Air Force One degli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

