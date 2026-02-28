Katz Israele ha lanciato un attacco preventivo contro l’Iran

Il ministro della Difesa israeliano ha annunciato che Israele ha portato a termine un attacco preventivo contro l’Iran, affermando che l’operazione è stata necessaria per eliminare le minacce dirette allo Stato. Katz ha spiegato che l’intervento mira a neutralizzare potenziali rischi provenienti dall’Iran, senza fornire ulteriori dettagli sulla natura o la portata dell’azione militare.

Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha dichiarato che Israele ha condotto un attacco preventivo contro l'Iran con l'obiettivo di neutralizzare le minacce dirette contro lo Stato. Secondo quanto riferito, l'operazione sarebbe stata avviata per contrastare pericoli ritenuti imminenti e tutelare la sicurezza nazionale.

Israele ha lanciato un attacco preventivo all'Iran

Sabato 28 febbraio Israele ha lanciato un attacco contro l'Iran e il ministro della Difesa del Paese ha dichiarato lo stato di emergenza in tutto il...

Iran, Israele ha lanciato un attacco preventivo

In Iran, intorno a Teheran, ma non solo, si sono avvertite esplosioni e si sono alzate vere e proprie colonne di fumo in seguito ad un attacco...

