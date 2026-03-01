Attacco all’Iran colonne di fumo si levano a Sharjah e Dubai

Enormi colonne di fumo si sono alzate nel cielo di Sharjah e Dubai, dopo gli attacchi iraniani che hanno coinvolto gli Emirati Arabi Uniti. Le esplosioni hanno causato incendi e danni visibili nelle zone colpite, attirando l’attenzione di residenti e forze di sicurezza. Non sono stati ancora resi noti dettagli ufficiali sui danni o eventuali vittime.

Enormi colonne di fumo sono state avvistate a Sharjah e Dubai, dopo gli attacchi iraniani che hanno colpito gli Emirati Arabi Uniti. A Sharjah un magazzino è andato a fuoco, ma non sono state segnalate vittime. Il Ministero della Difesa emiratino ha dichiarato che finora tre persone, provenienti da Pakistan, Nepal e Bangladesh, sono state uccise e altre 58 sono rimaste ferite, dopo che l'Iran ha lanciato 165 missili balistici contro il Paese, 152 dei quali sono stati distrutti.

Iran, nuove esplosioni a Dubai: colonne di fumo sul porto(Adnkronos) – Nuove esplosioni questa mattina a Dubai, Doha e Manama per il lancio di missili dall'Iran, all'indomani dell'inizio dell'attacco...

Leggi anche: "Attacco preventivo" di Israele e Usa all'Iran. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme

