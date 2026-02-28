Attacco preventivo di Israele e Usa all' Iran Colonne di fumo a Teheran sirene d' allarme a Gerusalemme

Israele e gli Stati Uniti hanno condotto un attacco preventivo contro l'Iran, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, che cita fonti anonime. Durante l'operazione, sono state visibili colonne di fumo a Teheran e sono state udite sirene d'allarme a Gerusalemme. L'azione sarebbe stata pianificata e realizzata congiuntamente dai due paesi.

Attacco preventivo all'Iran da parte di Israele. Per il Wall Street Journal, che cita alcune fonti, si tratterebbe di un'operazione congiunta con gli Usa. Colonne di fumo a Teheran, sirene d'allarme a Gerusalemme Due colonne di fumo nero sono visibili a Teheran: lo riportano giornalisti dell'Afp. A Gerusalemme sono invece partite le "sirene d'allarme", attivate per una "allerta estremamente grave" secondo quanto riferito dalle autorità. Attivata anche l'allerta massima sui cellulari, per la prima volta dopo mesi. Il portavoce militare ha infatti comunicato che si tratta di «un'allerta preventiva direttamente sui dispositivi mobili, che invita tutti a rimanere in prossimità delle aree protette. Le esplosioni a Teheran continuano, anche nell'est e nel centro nord della città, ade esempio sul ponte Seyed Khandan, dove si trova il quartier generale congiunto delle forze armate: lo riferisce