Attacco all’Iran anche Teheran conferma | Uccisa guida suprema Khamenei

La televisione di Stato iraniana ha annunciato che la Guida Suprema Ali Khamenei è stata uccisa durante gli attacchi condotti ieri all’alba dagli Stati Uniti e Israele contro l’Iran. L’attacco si è verificato in un momento di alta tensione tra i paesi coinvolti. Nessuna ulteriore informazione è stata fornita sui dettagli dell’operazione o sulle circostanze precise della morte.

La tv di Stato iraniana ha confermato la morte della Guida Suprema Ali Khamenei, ucciso nei primi attacchi lanciati ieri all’alba da Stati Uniti e Israele contro l’Iran. I raid, che hanno colpito il cuore di Teheran, hanno provocato circa 200 morti. Uccisi anche la figlia, il genero e del nipote di Khamenei. Dopo l’ondata iniziale di bombardamenti, anche oggi sono stati segnalati nuovi attacchi in diverse città iraniane. Teheran ha reagito con il lancio di missili su Tel Aviv e contro basi americane nel Golfo, da Doha a Manama e Kuwait City, mentre a Dubai sono stati colpiti un edificio a Palm Jumeirah e l’aeroporto internazionale. Chiuso lo Stretto di Hormuz, snodo chiave per il traffico petrolifero mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Iran, la guida suprema Khamenei "nascosto in un bunker sotto Teheran. Teme un attacco americano"Intanto i media dello Stato ebraico riferiscono di un incontro ad alti livelli a Tel Aviv tra reparti militari Usa e israeliani.

Ali Khamenei è morto, la guida suprema iraniana uccisa durante l’attacco di Israele e USA, applausi dalle finestre a TeheranDal momento dell’attacco di USA e Israele all’Iran si sono susseguite notizie sempre più frenetiche circa la morte del leader Ali Khamenei.

WATCH: Iran State TV Anchor Cries Announcing Ayatollah Khamenei Killed in US-Israel Strikes | AH1G

