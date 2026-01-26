Iran la guida suprema Khamenei nascosto in un bunker sotto Teheran Teme un attacco americano

Secondo fonti recenti, la guida suprema dell’Iran, Khamenei, si sarebbe rifugiata in un bunker sotto Teheran. La decisione sarebbe stata presa a causa delle crescenti tensioni con gli Stati Uniti, che hanno aumentato le preoccupazioni per un possibile attacco. Questa situazione evidenzia le preoccupazioni di Teheran per la sicurezza del suo leader religioso e politico, in un contesto di instabilità regionale e internazionale.

Intanto i media dello Stato ebraico riferiscono di un incontro ad alti livelli a Tel Aviv tra reparti militari Usa e israeliani. Sarebbe questa la "settimana decisiva" per l'eventuale via libera a un intervento armato Nelle ultime ore la suprema guida religiosa iraniana avrebbe trovato rifugio in un bunker nei sotterranei di Teheran. Lo riporta la testata dissidente con sede a Londra Iran International: la decisione sarebbe stata presa in seguito alla valutazione di alti funzionari militari e di sicurezza della Repubblica Islamica, sulla maggiore probabilità di un attacco statunitense. Secondo l'emittente Channel 14, che cita funzionari israeliani, gli Stati Uniti sarebbero pienamente preparati a condurre una "operazione a sorpresa" in qualsiasi momento.

