Ali Khamenei è morto la guida suprema iraniana uccisa durante l’attacco di Israele e USA applausi dalle finestre a Teheran

Ali Khamenei, guida suprema dell’Iran, è stato ucciso durante un attacco condotto da forze statunitensi e israeliane. La notizia della sua morte ha suscitato reazioni a Teheran, dove alcune persone hanno applaudito dalle finestre. Da quando sono iniziate le operazioni militari, le notizie sulla scomparsa del leader sono diventate sempre più frequenti e insistenti.

Dal momento dell’attacco di USA e Israele all’Iran si sono susseguite notizie sempre più frenetiche circa la morte del leader Ali Khamenei. Ebbene, a Guida Suprema dell’Iran, l’ayatollah Ali Khamenei, leader della Repubblica Islamica, 86 anni, è rimasto ucciso nell’ attacco congiunto lanciato oggi da Stati Uniti e Israele contro Teheran nell’ambito dell’operazione militare denominata “Il ruggito del leone” da Israele e “Operazione Epic Fury” dal Pentagono. Il suo compound è stato raso al suolo da decine di bombe: il corpo sarebbe stato estratto dalle macerie e le immagini mostrate al premier israeliano Benjamin Netanyahu e al presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Cultweb.it

