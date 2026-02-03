Modificare il codice doganale per i prodotti agricoli | Coldiretti scrive ai sindaci ferraresi

Coldiretti ha scritto ai sindaci di Ferrara per chiedere di modificare il codice doganale sui prodotti agricoli. Secondo l’associazione, l’attuale norma penalizza le imprese agricole italiane, riducendo i loro guadagni e le possibilità di esportare. Coldiretti denuncia che questa legge crea inganni anche per i consumatori europei, che potrebbero essere ingannati sui prodotti che acquistano. La richiesta è di cancellare questa norma e cambiare le regole che, a loro avviso, danneggiano l’economia agricola del Paese.

"Occorre cancellare l'attuale norma sull'ultima trasformazione sostanziale del codice doganale che pesa sull'economia delle imprese agricole italiane in termini di redditi e opportunità di export e rappresenta un inganno per tutti i cittadini consumatori europei". Coldiretti lancia una iniziativa.

