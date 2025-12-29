Ubisoft sotto attacco hacker | 900 GB di dati rubati

Recentemente, Ubisoft ha subito una significativa violazione informatica, con circa 900 GB di dati sottratti. Questa intrusione rappresenta una delle più rilevanti violazioni nel settore videoludico, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei sistemi e sulla protezione delle informazioni sensibili. L’azienda sta attualmente gestendo le conseguenze dell’attacco e adottando misure per rafforzare la propria sicurezza digitale.

Ubisoft sarebbe al centro di una delle più gravi violazioni informatiche mai segnalate nel settore videoludico. Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, un gruppo di hacker avrebbe sottratto una quantità enorme di dati interni, stimata in circa 900 gigabyte, provenienti da repository riservati dell'azienda. Il materiale compromesso includerebbe codice sorgente, strumenti di sviluppo, librerie interne e componenti infrastrutturali, mettendo potenzialmente a rischio l'intero ecosistema produttivo del publisher francese. L'estensione del materiale sottratto. La portata della violazione sarebbe particolarmente ampia.

