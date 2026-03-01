Attacchi iraniani con droni all’aeroporto di Dubai | danni e almeno un morto

Un attacco con droni provenienti dall'Iran ha colpito l’aeroporto di Dubai, causando danni alla struttura e provocando almeno una vittima. L’incidente si è verificato nelle ultime ore, durante le operazioni di sorveglianza e sicurezza della zona aeroportuale. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, che stanno ancora valutando l’entità dei danni e le conseguenze dell’attacco.

A seguito di un attacco iraniano con dei droni a Dubai è stato colpito l'aeroporto, che ha subito dei danni. Dopo la rivelazione di Al Jazeera, sui social sono state diffuse le prime immagini dalla struttura. L'agenzia aeroportuale di Dubai ha affermato che "l'incidente" verificatosi all'aeroporto internazionale Zayed "ha provocato la morte di un cittadino asiatico e sette feriti", senza fornire ulteriori dettagli

Dubai, esplosione all'aeroporto: i danni. "Quattro feriti"Almeno quattro persone sono rimaste ferite in un'esplosione all'aeroporto di Dubai.

Dubai sotto attacco, l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani – Il videoPioggia di missili anche a Dubai, la più popolosa città degli Emirati Arabi, dove nel pomeriggio di oggi sono state avvertite diverse esplosioni...

Dubai, l'Iran attacca con un drone iraniano e colpisce l'Aeroporto Internazionale. Allarme...Tra i paesi che ospitano basi militari statunitensi finite nel mirino della rappresaglia iraniana figurano anche gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai. La metropoli, la più popolosa della fe ... msn.com

Droni kamikaze e 500 obiettivi, il film dell'attacco all'IranDroni kamikaze e armi di precisione su 500 obiettivi. L'operazione Epic Fury contro l'Iran è iniziata nelle prime ore del mattino in Iran, per l'esattezza alle 7.15 italiane. A dettarne i tempi le inf ... ansa.it

L’ayatollah Ali Khamenei è stato ucciso negli attacchi israeliano-americani contro l’Iran. La foto del suo corpo è stata mostrata a Netanyahu e a Teheran, appresa la notizia, alcune persone applaudono dalle finestre mentre i missili iraniani colpiscono Israele e - facebook.com facebook

Ho parlato con il mio collega del Bahrein Abdullatif Al-Zayani @bahdiplomatic, chiedendo aggiornamenti sulla situazione nel Paese alla luce degli attacchi iraniani che proseguono. Gli espresso la solidarietà dl Governo italiano per gli attacchi ingiustificati che x.com