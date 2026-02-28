Dubai sotto attacco l’hotel pieno di turisti in fiamme e le esplosioni sull’isola artificiale Palm Jumeirah | i sospetti sui droni iraniani – Il video

A Dubai, la città più popolosa degli Emirati Arabi, si sono verificati diversi esplosioni sulla celebre isola artificiale di Palm Jumeirah e un incendio ha coinvolto un hotel pieno di turisti. Nel corso del pomeriggio, sono stati segnalati anche attacchi con missili, mentre sui social sono circolati video che mostrano le fiamme e le esplosioni in diverse zone della città.

Pioggia di missili anche a Dubai, la più popolosa città degli Emirati Arabi, dove nel pomeriggio di oggi sono state avvertite diverse esplosioni sulla celebre isola artificiale di Palm Jumeirah. Fiamme sono state segnalate anche da italiani a Open che vivono nei pressi di Dubai Marina, dove almeno una struttura alberghiera è stata colpita. Secondo le prime testimonianze raccolte dall’agenzia Afp, un forte boato ha scosso l’area, seguito immediatamente dall’innalzamento di una colonna di fumo nero e denso visibile da diversi chilometri di distanza. Il punto d’origine dell’incidente sembra essere uno dei grandi hotel di lusso. L’escalation arriva a seguito dell’attacco da parte di Israele e Usa contro l’Iran. 🔗 Leggi su Open.online

Missili abbattuti ed esplosioni a Dubai, fiamme a Palm Jumeirah e feriti: le testimonianze degli italiani“Ho sentito un’esplosione, ho avuto paura e le mie amiche hanno provato a tranquillizzarmi”.

Dubai, missile iraniano colpisce l’isola artificiale Palm Jumeirah: “Quattro persone ferite”Alcuni missili iraniani hanno colpito la celebre l’isola artificiale Palm Jumeirah di Dubai, sede di diversi hotel di lusso.

Dubai sotto attacco: missili su «The Palm» e paralizzato l'hub aereo mondiale, ci sono feriti. «Perdite miliardarie»Le autorità di Dubai hanno confermato che si è verificato un «incidente» in un edificio nella zona di Palm Jumeirah, che ... msn.com

Dubai sotto attacco, missili sul resort di lusso e paralizzato l'hub aereo mondiale: caos voli, centinaia di cancellazioniI raid iraniani hanno colpito Dubai, trasformando il simbolo del lusso globale, l'isola artificiale di Palm Jumeirah, in uno scenario di guerra. L’attacco, sferrato da Teheran ... ilgazzettino.it

Attacco missilistico pochi minuti fa alla base americana a Dubai negli Emirati Arabi Uniti EAU. Un missile iraniano è caduto in una zona di lusso situata sull’isola artificiale Palm Jumeirah. Nell’area si trovano hotel di lusso, popolari tra i turisti russi. Uno di que - facebook.com facebook

Dubai sotto attacco, gli hotel pieni di turisti in fiamme e le esplosioni sull'isola artificiale Palm Jumeirah: i sospetti sui droni iraniani - Il video x.com