ATP Santiago 2026 | per Darderi ci sarà Baez anche Francisco Cerundolo e Hanfmann in semifinale

Nella notte si sono conclusi i quarti di finale del torneo ATP 250 di Santiago, con Darderi, Baez, Francisco Cerundolo e Hanfmann che si sono qualificati per le semifinali. Il torneo ha offerto una serie di incontri intensi e risultati che cambiano la fase a eliminazione diretta. I giocatori rimasti in corsa si preparano ora alle prossime sfide decisive.

Si sono chiusi nella notte i quarti di finale al torneo ATP 250 di Santiago, che ha visto parecchio materiale sul quale poter mettere l’accento. Il primo di essi è il derby tra Luciano Darderi e Andrea Pellegrino, andato al primo con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 e nonostante una validissima resistenza da parte del secondo, che può senz’altro dire di aver trovato la miglior settimana della sua carriera. E a pararsi davanti a Darderi sarà l’argentino Sebastian Baez, in quello che oramai si sta rivelando essere un superclassico visto che i due si sono affrontati già otto volte. Per Baez serve lottare solo nel primo set contro il cileno Alejandro Tabilo, poi è 7-6(2) 6-1. 🔗 Leggi su Oasport.it

