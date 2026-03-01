LIVE Cobolli-Tiafoe 0-0 ATP Acapulco 2026 in DIRETTA | inizia la finale azzurro a caccia del titolo

Al torneo ATP di Acapulco, la finale tra Flavio Cobolli e Tiafoe è iniziata con il servizio dell'italiano. La partita è in corso e si sta disputando il primo set, che è appena iniziato. I due giocatori si preparano a competere per il titolo in questa occasione. L’evento si svolge in diretta e gli spettatori possono seguire gli aggiornamenti nel corso del match.

0-15 Subito una risposta aggressiva con il rovescio per Tiafoe che prende in mano lo scambio e forza l’errore di Cobolli 4.04 I due giocatori si avvicinano a rete per il sorteggio e la foto di rito. 4.01 I due giocatori sono pronti per entrare in campo. Si attende solamente la presentazione da parte dello speaker. 3.58 Tiafoe è in vantaggio per 2-0 nei precedenti con Cobolli a cui non ha mai concesso neppure un set. 3.55 In stagione l’americano ha già ottenuto i quarti di finale a Delray Beach dov’è stato sconfitto in tre set. 3.52 Nell’ultimo atto del torneo messicano Cobolli affronterà la testa di serie numero 8 del seeding. In questa settimana Tiafoe ha battuto Nuno Borges (6-4, 6-4), Aleksandar Kovacevic (6-4, 3-6, 7-6), Mattia Bellucci (6-3, 6-4) e Brandon Nakashima (3-6, 7-6, 6-4). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Tiafoe 0-0, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: inizia la finale, azzurro a caccia del titolo Leggi anche: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro Cobolli in finale all’Atp Acapulco 2026, affronterà TiafoeFlavio Cobolli ha raggiunto la finale all’Atp Acapulco 2026, Atp 500 dotato di un montepremi di 2. Contenuti e approfondimenti su Cobolli Tiafoe. Temi più discussi: LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!; Cobolli in finale all'Atp Acapulco: Kecmanovic battuto in tre set; Dove vedere Cobolli-Tiafoe finale dell'Atp 500 di Acapulco in tv e streaming; Cobolli-Tiafoe, vale il primo titolo nel 2026 per Flavio: quando e dove vederla. LIVE Cobolli-Tiafoe, ATP Acapulco 2026 in DIRETTA: il romano si gioca il trofeo nella notte!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell'incontro tra Flavio Cobolli e ... oasport.it Cobolli – Tiafoe: orario, data e dove vedere la finale dell’ATP 500 di Acapulco!Cobolli - Tiafoe, ecco le informazioni per la sfida valida per la finale dell'ATP 500 di Acapulco, riguardo data, orario e dove vederla! generationsport.it TUTTI CON FLAVIO Nella notte italiana Cobolli sfiderà Tiafoe nella finale dell’ATP 500 di Acapulco per conquistare il titolo numero 3 in carriera facebook Cobolli in diretta su IG con @Fiorello sei ore prima della finale di Acapulco. Su Tiafoe dice: "Lo teniamo a bada" x.com