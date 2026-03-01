Atalanta in marcia Champions | Palladino sfida il Sassuolo tra rivincita e infortuni Il punto sul match di Serie A

L'Atalanta affronta il Sassuolo a Reggio Emilia in una partita di Serie A considerata decisiva per mantenere la corsa alla Champions League. La squadra bergamasca si presenta con diverse assenze per infortuni, mentre Palladino guida i suoi in una trasferta che potrebbe influenzare le prossime settimane di campionato. La sfida si svolge in un momento delicato, con l’obiettivo di ottenere punti importanti.

