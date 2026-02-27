Atalanta il Sassuolo nel mirino | Palladino potrebbe ritrovare Ederson in mediana Le date dei prossimi match di Campionato

L'Atalanta si prepara ad affrontare il Sassuolo domenica 1 marzo a Reggio Emilia alle 15. Palladino potrebbe schierare di nuovo Ederson in mediana, in vista di questa partita di campionato. La sfida tra le due squadre è prevista per questa data, segnando il ritorno del campionato dopo la pausa. La partita si giocherà al Mapei Stadium, con le due formazioni pronte a scendere in campo.

CALCIO. Domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) torna il campionato, con la sfida ai neroverdi. Il brasiliano si candida a un posto da titolare, sperano in una maglia anche Ahanor, Djimsiti, Bellanova e Sulemana. Ai box De Ketelaere e Raspadori (che venerdì 27 febbraio ha ripreso a lavorare individualmente sul campo), contro gli emiliani Palladino sceglierà giocatori e assetto anche in relazione alle energie spese contro il Borussia. A Reggio potrebbe rientrare Ederson, rimasto in panchina contro il Napoli e i tedeschi, e puntano a una maglia da titolare anche Ahanor, Djimsiti, Bellanova e Sulemana. Sullo sfondo c’è la semifinale di andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo all’Olimpico (alle 21) contro la Lazio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

