Assoluti Indoor di Atletica Fortunato fa il record mondiale nella marcia dei 5000 metri

Durante gli Assoluti Indoor di Atletica ad Ancona, l’atleta delle Fiamme Gialle ha stabilito un nuovo record mondiale nella marcia dei 5000 metri, lasciando tutti senza parole. La sua performance ha superato ogni aspettativa, facendo registrare un risultato che entrerà nella storia di questa disciplina. La competizione ha visto protagonisti atleti di diversi livelli, con Fortunato che si è distinto per la sua prestazione eccezionale.

Ancona – Eccezionale il risultato di Francesco Fortunato agli Assoluti Indoor di Atletica. L'atleta delle Fiamme Gialle sigla un grande primato del mondo nella marcia dei 5000 metri. Il tempo della storia è quello di 17:54.48 e scende di circa un minuto rispetto al crono avuto lo scorso anno in competizione. Superato di nuovo allora, il 18:07.08 del russo Mikhail Schennikov, rimasto ufficialmente record del mondo per la World Athletics. L'Azzurro conquista il titolo italiano nella specialità a sprint (il 19esimo in carriera). "Soddisfatto per me stesso – le parole dell'Azzurro, come riporta fidal.it – Dopo la triste disavventura del 2025, per la beffa del record non omologato a causa di una formalità legata ai giudici, pensavo di meritarlo.