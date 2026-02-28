Italiani indoor | Fortunato fa il record del mondo nei 5000 di marcia Iapichino vince ancora

A Ancona, Larissa vince ancora nel salto in lungo con un 6,78 metri, mentre Francesco stabilisce il nuovo record mondiale nei 5000 metri di marcia con un tempo di 17’54”48. Entrambi hanno ottenuto risultati importanti nelle rispettive discipline, contribuendo a una giornata ricca di successi per gli atleti italiani indoor.

Fioccano record ai campionati italiani indoor di Ancona: mondiali, addirittura – quello di Francesco Fortunato nei 5000 di marcia – e, numerosi, di categoria. Ma la copertina spetta a Larissa Iapichino. La poliziotta fiorentina, imbattuta nel corso della stagione al coperto (quattro gare), domina il lungo con un solido 6.78. A 15 centimetri dalla propria seconda miglior prestazione mondiale 2026, a 19 dal proprio primato nazionale in sala, eppure con una prova che ne conferma lo status. Solo la portoghese Agate De Sousa, con 6.97, quest’anno ha fatto meglio di lei. Semmai qualche piccola preoccupazione desta il fatto che, quattro dei sei tentativi, siano stati nulli (con un secondo valido a 6. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

