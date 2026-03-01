Assoluti e record mondiali Omodia conquista la finale

Destiny Omodia, atleta della Sef Stamura Ancona nata nel 2006, si è qualificato per la finale dei 400 metri ai Campionati Italiani assoluti di atletica indoor. La sua prestazione gli ha permesso di accedere alla gara che si svolgerà oggi alle 16:50 al PalaCasali. L’atleta ha ottenuto un risultato che lo porta direttamente alla fase finale della competizione.

Obiettivo centrato per Destiny Omodia. Il velocista di casa della Sef Stamura Ancona, classe 2006, si qualifica alla finale dei 400 metri che si disputerà oggi (ore 16:50) al PalaCasali nella terza e ultima giornata dei Campionati Italiani assoluti di atletica indoor. Il campione italiano promesse si qualifica con il terzo posto in 47"34 nella batteria. Tra le gare più attese della giornata conclusiva anche i 60 con Alice Pagliarini che sarà al via nel primo turno alle 15.55, finale in programma alle 17.30. Nei 3000 di marcia si piazza settima la maceratese Giulia Miconi (Pro Patria Milano Atletica) con il record personale di 13'35"08, nona la junior Margherita Discepoli (Sef Stamura Ancona, 14'21"60), mentre nel peso di venerdì pomeriggio quinto il montegiorgese Lorenzo Del Gatto (Carabinieri, 18.