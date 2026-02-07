Assoluti under 20 e 23 | occhi puntati su Omodia

I campionati italiani assoluti under 20 e 23 sono partiti al PalaCasali, dove oggi e domani si sfidano 916 atleti provenienti da 205 società. In palio ci sono 52 titoli, e tra i protagonisti c’è anche Omodia, che tutti gli occhi seguono con attenzione.

Iniziano i fine settimana tricolori per l’atletica. Al PalaCasali, tra oggi e domani, attesi 916 atleti, 205 società per 52 titoli in palio. Scatta quindi il febbraio dei campionati italiani nella Dorica. I primi sono quelli Under 20 e Under 23 indoor. Per il primo dei cinque weekend consecutivi di Campionati italiani al coperto, in calendario tra Ancona e Padova. Per le categorie juniores e promesse l’evento coinvolge gli under 23 (nati nel 2004-2005-2006) e under 20 (2007-2008), quest’ultimi in preparazione dei Mondiali che si terranno ad agosto negli Stati Uniti, a Eugene. Per i nostri fari puntati nei 400 promesse. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

