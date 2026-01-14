Un leak di Microsoft sembrerebbe aver rivelato la possibile data di uscita di Forza Horizon 6, previsto per metà maggio su Xbox, PC e Game Pass. La notizia si basa su indiscrezioni che indicano una finestra di lancio ravvicinata, confermando la presenza del titolo sin dal day one sulla piattaforma in abbonamento di Microsoft.

Microsoft potrebbe aver svelato in anticipo la data di uscita di Forza Horizon 6. Diverse indiscrezioni convergono infatti su una finestra di lancio fissata per metà maggio, con un debutto ovviamente sin dal day one Xbox Game Pass. Le informazioni, emerse da schermate e pubblicità interne ai sistemi Xbox, stanno alimentando l’attesa per il nuovo racing game open world di Playground Games, già annunciato ambientato in Giappone. L’uscita sarebbe quindi fissata il 19 Maggio 2026. Secondo quanto trapelato, una schermata comparsa brevemente sul Microsoft Store e una presunta pubblicità in-game mostrerebbero come il sesto capitolo di Forza Horizon sia pronto a sfrecciare dal 19 maggio su PC, Xbox Series XS e Game Pass, con accesso anticipato di quattro giorni (dal 15 maggio) riservato agli acquirenti della Premium Edition. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Forza Horizon 6, Un leak di Microsoft potrebbe aver svelato la data di uscita su Xbox, PC e Game Pass

Leggi anche: Data di uscita del remake di silent hill 2 su xbox leak sul microsoft store

Leggi anche: Towerborne, annunciata la data d’uscita ufficiale su PS5, Xbox Series X|S e PC

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Forza Horizon 6 dovrebbe uscire il 19 maggio 2026, secondo un leak. . . in Forza Horizon 5; Forza Horizon 5 è stato un successo anche su PS5; Shop forza horizon 4 hot wheels track Store Forza Horizon 4 Hot Wheels Legends Car Pack Forza Wiki Fandom; Forza Horizon 5 supera i 5 milioni di copie su PS5.

Forza Horizon 6, la data d'uscita potrebbe essere molto vicina - Un banner pubblicitario apparso in un gioco Xbox svela data di uscita e dettagli della Premium Edition con accesso anticipato dal 15 maggio in Giappone. tomshw.it