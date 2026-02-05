starfield un leak potrebbe aver svelato la data di uscita su ps5

Un leak su internet ha fatto salire l’attenzione su Starfield, il nuovo gioco di ruolo di Bethesda. Secondo alcune indiscrezioni, la data di uscita su PlayStation 5 potrebbe essere stata rivelata. I fan sono in attesa di conferme ufficiali, ma nel frattempo si susseguono voci che alimentano l’attesa.

Dopo una lunga attesa da parte dei giocatori PlayStation, Starfield torna al centro dell’attenzione grazie a un leak che potrebbe aver svelato la sua data di uscita su PS5. Secondo le informazioni emerse, il titolo Bethesda approderebbe sulle console Sony il 7 aprile 2026. Pur trattandosi di indiscrezioni non ancora confermate, la quantità di dettagli trapelati rende il caso particolarmente interessante. Il leak arriva inoltre in un momento chiave per la strategia multipiattaforma di Microsoft. Insider Gaming segnala che il punto di partenza è un report che cita un documento interno di un distributore di videogiochi, nel quale Starfield risulta programmato su PlayStation 5 proprio per il 7 aprile 2026. 🔗 Leggi su Game-experience.it

