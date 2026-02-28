Stasera alle 20:30 il Carpi affronta l’Ascoli in trasferta nell’ultima settimana con tre partite in programma. La sfida si svolge allo stadio dell’Ascoli e rappresenta un’ultima occasione per il Carpi di cercare punti in una serie di incontri intensi. La partita è tra due squadre che si sfidano in un momento cruciale della stagione.

Si apre stasera (20,30) sul campo dell’Ascoli terzo l’ultima settimana da triplo impegno per il Carpi. La prima delle tre è la sfida più dura, coi marchigiani che con 5 successi nelle ultime 6 gare hanno riavvicinato il 2° posto del Ravenna, poi ci saranno i due scontri diretti mercoledì a Gubbio e domenica con la Torres. "Sicuramente la vittoria sul Bra – spiega mister Stefano Cassani - ci permette di affrontare questa partita senza l’acqua alla gola. Fin qui con le prime abbiamo fatto grandi gare, raccogliendo però solo un punto in 5 sfide, e questo è uno stimolo in più per fare punti sul campo di una delle squadre più forti, quella che per espressione di gioco e organizzazione più mi piace di questo campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Carpi stasera ad Ascoli. Servirà un'impresa

CARPI CALCIO. BIANCOROSSI AD ASCOLI: L’ULTIMO ACUTO 9 ANNI FASabato sul campo dell’Ascoli terzo e mercoledì 4 marzo in casa del Gubbio, avanti di un punto in classifica. Il Carpi è atteso da due trasferte di fila dall’alto coefficiente di difficoltà, a comincia ... tvqui.it

CARPI CALCIO. SABATO AD ASCOLI SARA’ ANCORA PIENA EMERGENZALa buona notizia in casa Carpi è che gli esami alla coscia cui si è sottoposto Filippo Puletto hanno escluso lesioni muscolari, evidenziando solamente un’infiammazione. Ma il centrocampista ex Pianese ... tvqui.it

