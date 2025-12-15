Urso in difesa della moda italiana contro l’invasione di cavallette senza precedenti dell’ultra-fast fashion cinese

Il ministro Adolfo Urso ha difeso la moda italiana contro l'invasione crescente di prodotti cinesi dell’ultra-fast fashion, definendola un’«invasione di cavallette senza precedenti». Durante un incontro al Mimit, ha sottolineato i rischi per la sicurezza, la salute e i diritti dei consumatori, evidenziando la necessità di misure di contrasto per tutelare il settore e i consumatori italiani.

Ampio consenso dal Tavolo della Moda sulle misure di contrasto all’invasione di prodotti cinesi legata all’ultra-fast fashion, che il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso dell’incontro al Mimit, ha equiparato a « un’invasione di cavallette senza precedenti, una minaccia diretta alla sicurezza, alla salute e ai diritti dei consumatori, che ha assunto dimensioni insostenibili anche come conseguenza indiretta dei dazi americani», richiamando l’attenzione sui rischi per i consumatori legati al fenomeno. Urso ha quindi illustrato le misure adottate o di prossima adozion e, a livello europeo e nazionale, per contrastare il fenomeno: «Oltre al dazio di 3 euro sui pacchi di valore inferiore ai 150 euro, che abbiamo ottenuto dalla Commissione europea, sono stati presentati emendamenti alla legge di bilancio per introdurre, in via temporanea, una ulteriore tassazione di 2 euro sui pacchi di basso valore provenienti da paesi extra-UE». Secoloditalia.it

