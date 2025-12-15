Moda Urso | su ultra-fast fashion un’invasione di cavallette

L'industria della moda sta affrontando una crisi crescente a causa dell'ultra-fast fashion, definita dall'esperto Urso come un'

Roma, 15 dic. (askanews) – “Un’invasione di cavallette senza precedenti, una minaccia diretta alla sicurezza, alla salute e ai diritti dei consumatori, che ha assunto dimensioni insostenibili anche come conseguenza indiretta dei dazi americani”. E’ il monito lanciato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nel corso di un incontro al ministero, in cui ha richiamato l’attenzione sui rischi per i consumatori legati al fenomeno. Secondo quanto riposta un comunicato, si è avuto un ampio consenso al Tavolo sulle misure di contrasto all’invasione di prodotti cinesi legata all’ultra-fast fashion. Ildenaro.it

