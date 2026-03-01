Ars et Labor riparte il settore femminile | L' obiettivo è far crescere il movimento in città

Riparte la stagione del settore femminile di Ars et Labor Ferrara Calcio, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente il calcio femminile in città. La società di via Copparo ha annunciato un progetto che mira a creare un ambiente inclusivo e competitivo, puntando sulla crescita sia tecnica che personale delle atlete. La nuova stagione si presenta con l’intento di rafforzare il movimento locale e promuovere la partecipazione femminile nel calcio.

Prende il via la nuova stagione del settore femminile di Ars et Labor Ferrara Calcio, con un progetto chiaro: "Far crescere il calcio femminile a Ferrara – viene spiegato dalla società di via Copparo - creando un ambiente inclusivo, competitivo e orientato alla crescita tecnica e personale delle.