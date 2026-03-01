Arriva la truffa della tessera sanitaria | come non cadere nel raggiro

In queste settimane sono state segnalate email fraudolente che fingono di provenire dal Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Le comunicazioni ingannevoli vengono inviate tramite posta elettronica e sfruttano il nome ufficiale del Ministero per convincere le persone a cliccare su link o fornire dati personali. Le autorità avvertono di prestare attenzione a questi messaggi e di non condividere informazioni sensibili.

Stanno circolando in questi giorni false email che utilizzano indebitamente il nome del Ministero della Salute e invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni.