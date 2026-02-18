False mail sul rinnovo della tessera sanitaria | la nuova truffa online
La polizia postale ha scoperto che un falso messaggio sulla tessera sanitaria circola tra gli utenti. La truffa nasce da email che sembrano ufficiali, ma in realtà cercano di rubare dati personali. Molti cittadini hanno ricevuto questo tipo di messaggi, che invitano a cliccare su link sospetti per aggiornare la tessera. La frode sfrutta il timore di dover effettuare un aggiornamento, spingendo gli utenti a fornire informazioni sensibili. Le autorità raccomandano di controllare attentamente le email prima di rispondere o cliccare.
A segnalare la nuova campagna di phishing è la polizia postale. Come funziona la truffa e come evitarla False mail su presunti aggiornamenti o verifiche della tessera sanitaria. É la nuova truffa segnalata dalla polizia postale, che mette in guardia i cittadini sulla diffusione di una nuova campagna di phishing veicolata tramite e-mail simili a quelle originali. "Le e-mail, apparentemente provenienti da enti pubblici - spiegano dalla polizia postale - invitano a cliccare su un collegamento per presunte verifiche, aggiornamenti o irregolarità relative alla tessera sanitaria. Il link rimanda a una pagina web contraffatta, graficamente simile a siti istituzionali, nella quale viene richiesto l'inserimento di dati personali, bancari o credenziali di accesso.🔗 Leggi su Novaratoday.it
