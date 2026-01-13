La truffa della tessera sanitaria l' allarme del Ministero della Salute

Il Ministero della Salute ha segnalato un tentativo di truffa relativo alla tessera sanitaria. Sono state diffuse false email, apparentemente inviate a nome del Ministero, che invitano al rinnovo della tessera. Si invita a prestare attenzione e a non fornire dati personali o bancari attraverso comunicazioni sospette. È importante verificare sempre l’origine delle comunicazioni ufficiali e consultare i canali ufficiali per eventuali chiarimenti.

"Attenzione: tentativo di truffa in corso". A lanciare l'allarme sui social è il Ministero della Salute che denuncia "false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute".E ancora: "Le email fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link.

TESSERA SANITARIA SCADENZA Allarme truffa “tessera sanitaria in scadenza”: nuova campagna di phishing segnalata da AgID - Allarme truffa “tessera sanitaria in scadenza”: nuova campagna di phishing segnalata da AgID. statoquotidiano.it

Allarme sulla truffa della tessera sanitaria, nuovi casi di phishing: come funziona e come difendersi - L'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ha segnalato una nuova truffa che ha per oggetto il rinnovo della tessera sanitaria tramite un pericoloso link ... virgilio.it

Attenzione: tentativo di truffa in corso. Stanno circolando false email sul rinnovo della tessera sanitaria, inviate indebitamente a nome del Ministero della Salute. Le email fraudolente invitano l’utente a cliccare su un link per procedere al presunto rinnov - facebook.com facebook

Attenzione alla truffa della tessera sanitaria, Ministero della Salute: "Sito e mail falsi, non cliccate sui link" x.com

