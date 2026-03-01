Arresto cardiaco mentre gioca a calcio | è morto il 24enne ricoverato a Novara

Un giovane calciatore di 24 anni è deceduto questa mattina a Novara. Il giocatore, appartenente alla squadra del Crova Calcio, aveva avuto un arresto cardiaco durante una partita del campionato CSI contro Livorno Ferraris, giocata sabato 28 febbraio. Dopo il ricovero, non è stato possibile salvarlo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra le persone presenti.

Purtroppo non ce l'ha fatta. È morto nella mattinata di oggi, domenica 1 marzo, Daniele Pairotto, il 24enne giocatore del Crova Calcio che ieri, sabato 28 febbraio, ha avuto un arresto cardiaco durante la partita del campionato di Csi contro Livorno Ferraris. Il 24enne era ricoverato all'ospedale.