Due anni dal crollo di parte della carreggiata tra il Bivio Fiore e Pioppo a breve la fine dei lavori!

A due anni dal crollo di parte della carreggiata tra il Bivio Fiore e Pioppo, i lavori di ripristino sono in fase di completamento. Dopo mesi di interventi, si avvicina la riapertura al traffico. Questa fase finale segna un passo importante nel ripristino della viabilità, offrendo speranza per una soluzione definitiva e più sicura per tutti gli utenti della strada.

