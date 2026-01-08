Due anni dal crollo di parte della carreggiata tra il Bivio Fiore e Pioppo a breve la fine dei lavori!
A due anni dal crollo di parte della carreggiata tra il Bivio Fiore e Pioppo, i lavori di ripristino sono in fase di completamento. Dopo mesi di interventi, si avvicina la riapertura al traffico. Questa fase finale segna un passo importante nel ripristino della viabilità, offrendo speranza per una soluzione definitiva e più sicura per tutti gli utenti della strada.
I lavori degli ultimi mesi sembrano quasi terminati, a breve la riapertura (si spera) e nel frattempo si "festeggiano" i due anni dal crollo L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it
Leggi anche: Morto l’operaio travolto dal crollo della Torre dei Conti: Octay Stroici aveva 66 anni. Il cordoglio di Meloni
Leggi anche: Panchina Genoa, a breve la scelta da parte della società. La corsa per il post Vieira è a due e c’è un grande favorito. Le ultimissime!
Crollo Torre dei Conti a Roma: tra i cinque indagati due tecnici del Comune; Pini via Appia Nuova, due crolli in pochi giorni: ora partono le verifiche; Crollo alla Stazione SMN, Semplici (Gruppo Funaro): “Servono responsabilità chiare e misure preventive”; Quindici anni dopo il crollo Montedoglio guarda al suo futuro.
IrpiniaTv. . La struttura, abbandonata da anni ,era stata già in passato al centro di un analogo episodio. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Il crollo riaccende i riflettori sulla pericolosità del centro storico di Ariano pieno di ruderi e case diroccate. Il - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.