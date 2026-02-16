Giornata amaranto per il big match con il Ravenna Come e dove acquistare i biglietti

Da arezzonotizie.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Arezzo e Ravenna si svolge domenica primo marzo alle 17:30, e la Ss Arezzo organizza la Giornata Amaranto per attirare più tifosi allo stadio. La società ha aperto i punti vendita e il sito online per acquistare i biglietti, puntando a riempire gli spalti con i sostenitori di casa. La scelta di questa giornata speciale mira a coinvolgere maggiormente il pubblico e a creare un’atmosfera più calda e vibrante durante il match.

Il primo marzo al Comunale lo scontro diretto fra l'Arezzo e la seconda in classifica. Non saranno valide le tessere di abbonamento In occasione della gara interna contro il Ravenna, in programma domenica primo marzo alle ore 17:30, La Ss Arezzo ha indetto la Giornata Amaranto. Gli abbonamenti non saranno validi per questa partita: tutti i tifosi, compresi gli abbonati, dovranno acquistare il biglietto d’ingresso. La vendita dei tagliandi sarà articolata in due fasi: una prima fase riservata agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto; una seconda fase di vendita libera, aperta a tutti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Volley A2, disco rosso a Ravenna: Virtus Aversa ko nel big match di giornata

La Virtus Aversa perde in modo pesante a Ravenna nel big match di Serie A2.

Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: VIDEO / Tutti i gol della venticinquesima giornata del girone B; Derby stregato per la Reggina, pari a fatica al Granillo: col Messina finisce 1-1 · ilreggino.it; Harakiri amaranto, da 2-0 a 2-2; Tau Calcio sciupa tutto nel finale; Calcio femminile. Per l'Acf la rete di Tuteri non basta, il Cesena vince al Bruno Nespoli.

giornata amaranto per ilHarakiri amaranto, da 2-0 a 2-2; Tau Calcio sciupa tutto nel finaleLa 23esima giornata del girone E di serie D potrebbe passare agli archivi della stagione come quella della svolta, una sorta di sliding door dove tutto poteva cambiare, ma così non è stato. Il Tau spr ... noitv.it

giornata amaranto per ilGrosseto troppo forte per il Tau; decide un gol di MarzierliLa partitissima della 24esima giornata del girone E di serie D era senza alcun dubbio Tau-Grosseto. Al Comunale di Altopascio si affrontavano le prime due della classe. Partita interessante in cui il ... noitv.it