Giornata amaranto per il big match con il Ravenna Come e dove acquistare i biglietti

La partita tra Arezzo e Ravenna si svolge domenica primo marzo alle 17:30, e la Ss Arezzo organizza la Giornata Amaranto per attirare più tifosi allo stadio. La società ha aperto i punti vendita e il sito online per acquistare i biglietti, puntando a riempire gli spalti con i sostenitori di casa. La scelta di questa giornata speciale mira a coinvolgere maggiormente il pubblico e a creare un’atmosfera più calda e vibrante durante il match.

Il primo marzo al Comunale lo scontro diretto fra l'Arezzo e la seconda in classifica. Non saranno valide le tessere di abbonamento In occasione della gara interna contro il Ravenna, in programma domenica primo marzo alle ore 17:30, La Ss Arezzo ha indetto la Giornata Amaranto. Gli abbonamenti non saranno validi per questa partita: tutti i tifosi, compresi gli abbonati, dovranno acquistare il biglietto d’ingresso. La vendita dei tagliandi sarà articolata in due fasi: una prima fase riservata agli abbonati, che potranno confermare il proprio posto; una seconda fase di vendita libera, aperta a tutti.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Volley A2, disco rosso a Ravenna: Virtus Aversa ko nel big match di giornata La Virtus Aversa perde in modo pesante a Ravenna nel big match di Serie A2. Sfera Ebbasta annuncia il concerto a San Siro nel 2026: dove, come e quando acquistare i biglietti per Milano Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: VIDEO / Tutti i gol della venticinquesima giornata del girone B; Derby stregato per la Reggina, pari a fatica al Granillo: col Messina finisce 1-1 · ilreggino.it; Harakiri amaranto, da 2-0 a 2-2; Tau Calcio sciupa tutto nel finale; Calcio femminile. Per l'Acf la rete di Tuteri non basta, il Cesena vince al Bruno Nespoli. Harakiri amaranto, da 2-0 a 2-2; Tau Calcio sciupa tutto nel finaleLa 23esima giornata del girone E di serie D potrebbe passare agli archivi della stagione come quella della svolta, una sorta di sliding door dove tutto poteva cambiare, ma così non è stato. Il Tau spr ... noitv.it Grosseto troppo forte per il Tau; decide un gol di MarzierliLa partitissima della 24esima giornata del girone E di serie D era senza alcun dubbio Tau-Grosseto. Al Comunale di Altopascio si affrontavano le prime due della classe. Partita interessante in cui il ... noitv.it Poteva essere una giornata favorevole per gli amaranto. Occasione sprecata x.com Poteva essere una giornata favorevole per gli amaranto. Occasione sprecata - facebook.com facebook