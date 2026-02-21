Arezzo da record | espugnato anche Gubbio amaranto a +7 verso il big match

L’Arezzo ha conquistato Gubbio, battendo la squadra locale per la prima volta dal 1940, grazie a una prestazione convincente. La vittoria arriva dopo il successo a Carpi, che mancava da 66 anni, rafforzando la posizione in classifica. I giocatori hanno mostrato determinazione e tenacia, superando le aspettative e stabilendo nuovi record storici. La squadra si prepara ora per il grande incontro con la prossima avversaria, con ottimismo e fiducia.

È l'anno dei record per l'Arezzo che, dopo Carpi (vittoria che mancava da 66 anni), conquista anche Gubbio, dove non vinceva dal 1940. In un campo ostico, contro una squadra in forma ma con il supporto di oltre mille tifosi al seguito, la squadra di Bucchi si è imposta per una rete a zero, mantenendo il vantaggio sul Ravenna (impegnato alle 17.30) invariato. Se i romagnoli potevano sperare di accorciare le distanze in vista dello scontro diretto di domenica prossima, tra la sosta e questa giornata si ritrovano invece con l'Arezzo sempre a +7, a patto che battano la Sambenedettese, ma con una partita in più da giocare.