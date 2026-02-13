Pisa, 13 febbraio 2026 – Un giovane di 21 anni è stato soccorso ieri pomeriggio dopo aver avuto una forte reazione allergica all’arancia, nonostante avesse già assunto un farmaco antidolorifico poco prima.

Pisa, 13 febbraio 2026 – Ha avuto una reazione allergica a un’arancia: un 21enne è finito in ospedale. Si è auto somministrato il farmaco per ridurre le conseguenze ma ha poi chiesto aiuto. Una richiesta arrivata al Nue, Numero unico di emergenza, 112, che ha girato la chiamata alla centrale operativa del 118. Il cancro del colon che ha ucciso James Van Der Beek colpisce sempre di più i giovani: “Ma non ci pensano” E sul posto, nella serata di giovedì, nella zona di Santa Croce in Fossabanda, a pochi passi dal centro della città, è stata inviata l’ambulanza Pubblica Assistenza di Pisa con l’infermiere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Reazione allergica all’arancia: prende il farmaco ma non basta, 21enne soccorso

Approfondimenti su reazione allergica

Pisa, 13 febbraio 2026 – Marco Rossi, studente universitaro, ha avuto una forte reazione allergica dopo aver mangiato un’arancia al mercato di Pisa, scatenata da un’allergia non ancora diagnosticata.

Lo Spezia è uscito sconfitto dalla trasferta allo stadio “Barbera” di Palermo, con il risultato di 1-0.

Ultime notizie su reazione allergica

Reazione allergica all’arancia: 21 enne soccorsoPisa, 13 febbraio 2026 – Ha avuto una reazione allergica a un’arancia: un 21enne è finito in ospedale. Si è auto somministrato il farmaco per ridurre le conseguenze ma ha poi chiesto aiuto. Una richie ... lanazione.it

La dermatologa risponde. Pomfi da reazione allergica: le cause e cosa farePucci Romano è medico specialista in Dermatologia e Venereologia e insegna all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma. Membro di associazioni dermatologiche nazionali e internazionali, collabora ... iodonna.it

Choc in ospedale, ex candidato sindaco muore durante una Tac La vittima è Michele Melis, ingegnere di Serramanna: il decesso all’Oncologico Businco probabilmente causato da una reazione allergica - facebook.com facebook