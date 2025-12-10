Operata al cuore ma non serviva | paziente muore per un'infezione Famiglia risarcita con un milione di euro

Una donna di 67 anni è deceduta a causa di un'infezione contratta durante un ricovero presso una clinica di Firenze, dopo essere stata sottoposta a un intervento al cuore che si è rivelato inutile. La famiglia ha ottenuto un risarcimento di un milione di euro, in seguito alla condanna del tribunale nei confronti della struttura per aver eseguito un intervento non necessario.

