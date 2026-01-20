Comuni montani Cisl Salerno | Rischio declassamento per le aree interne

I comuni montani e le aree interne della provincia di Salerno esprimono preoccupazione per il possibile declassamento delle zone interne, a seguito del rinvio dell’incontro tra Stato e Regioni sul Dpcm relativo alla legge 131 del 2025. La mancanza di un confronto urgente rischia di compromettere le strategie di sviluppo e tutela di queste aree, già fragile in termini di servizi e infrastrutture.

Il rinvio dell'incontro tra Stato e Regioni sul Dpcm attuativo della legge 131 del 2025 agita i territori dell'entroterra. A rischio ci sono gli equilibri sociali ed economici delle aree interne salernitane, minacciate da una revisione dei criteri di "montanità" che potrebbe sottrarre risorse.

