Area ristoro dell' Ostiglia base dello spaccio

La Polizia Locale della Federazione continua a operare nell’area ristoro dell’Ostiglia, che è nota come punto di riferimento per lo spaccio di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine portano avanti azioni di contrasto contro traffico e consumo di droga in questa zona, mantenendo l’attenzione sul territorio. Le attività sono quotidiane e mirano a garantire maggiore sicurezza nella zona interessata.

Non si ferma l'attività di contrasto al traffico e al consumo di sostanze stupefacenti da parte della Polizia Locale della Federazione. Sabato 28 febbraio il reparto sicurezza urbana ha messo a segno una serie di interventi sul territorio che confermano l'attenzione costante delle forze dell'ordine locali verso questo fenomeno, sempre più presente anche nelle aree periferiche e nei luoghi di aggregazione. Nel pomeriggio di sabato, una pattuglia coordinata dal comando Antonio Paolocci in servizio nell'area ristoro lungo la ciclovia Ostiglia, nel comune di Santa Giustina in Colle, ha notato un giovane di 24 anni, cittadino marocchino, che alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi.